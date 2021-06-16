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Росія хоче до 2025 року вилучити українські паспорти в ОРДЛО, – Гармаш

РФ цілеспрямовано ізолює окуповані території від України.

Росія хоче до 2025 року вилучити українські паспорти в ОРДЛО, – Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Кремль наказав до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО. Про це заявив Представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає “Укрінформ”.

"Видача російських паспортів там (в ОРДЛО - ред.) прогресує. За моєю інформацією, до 2025 року ставиться завдання, щоб там не було тих, хто матиме українські паспорти, тобто їх ще можуть вилучати. І тоді виникне проблема не КПВВ, а можливості наших громадян в'їхати на підконтрольну територію України за відсутності українських документів. Проблема дуже серйозна", - сказав Гармаш на пресконференції "Права людини на сході України під час пандемії: як покращити роботу КПВВ на лінії розмежування.

За його словами, важко наразі сказати, як цю проблему можна вирішити.

Гармаш зауважив, що КПВВ не працюють не через COVID-19, а з політичних міркувань.

"РФ цілеспрямовано ізолює ці території від України. Це політика РФ по відношенню до окупованих територій - ізоляція від України всіма засобами", - підкреслив він.

Нагадаємо, що російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей.

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