Літак Ан-2 незаконно перетнув кордон з Румунією і долетів до Бердичева

В ніч на 17 червня прикордонники Чернівецької області зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії. Його вдалося затримати тільки після того, як він сів на аеродромі в Бердичеві, за 240 км від кордону.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Для затримання літака Ан-2 у Бердичів поїхали оперативники Житомирського прикордонного загону.

Помітивши наближення прикордонників, пілот літака знову підняв його у повітря, але після того як на аеродромі було затримано особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака, Ан-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Також під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

Прикордонники ініціювали порушення кримінальної справи за ст.334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів) та ст.332-2 ККУ (незаконне перетинання державного кордону України).

Кому належить літак та чому він летів з Румунії, не повідомляється.

Нагадаємо, що прикордонники неодноразово фіксували факти використання Ан-2 для перевезення контрабанди. Наприклад, у січні 2020 року один з таких літаків затримали в Коломиї.