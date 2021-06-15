Літак Wizz Air з Катовіце до Запоріжжя здійснив аварійну посадку

Літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту та здійснив аварійну посадку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF.

Повідомляється, що пілот вирішив здійснити вимушену посадку через технічну несправність шасі. Рішення було прийнято відразу після зльоту, але через повні паливні баки літак близько години кружляв над аеропортом Катовіце, оскільки для безпечної посадки необхідно знизити масу.

"Ця модель літака не може зливати пальне, тому його було спалено під час польоту біля нашого аеропорту", - зазначив представник аеропорту Катовіце Петро Адамчик.

Посадка проводилася за сприяння рятувально-пожежної служби аеропорту та пожежної частини, але необхідності в їх втручанні не було.

Нагадаємо, в квітні літак "Мотор Січ" здійснив екстрену посадку в аеропорту "Київ" на одному двигуні. Поломка сталася в повітрі через пів години після вильоту з Мінська.