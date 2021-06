На Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека-2021" у Києві презентували надшвидкий безпілотний літальний апарат (БПЛА) ACE ONE.

Фото: mil.in.ua

Над розробкою літального апарата працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на базі кращих підприємств. Розробка двигуна - ДП "Івченко-Прогрес" і “Мотор Січ”. Виробництво планера - ТОВ “Гідробест”, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

“Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни, - ACE ONE №1. Він розроблений на основі новітніх технологій-Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити”, - розповів головний конструктор та керівник проєкту Олександр Лось.

За його словами, швидкість ACE ONE наближена до надзвукової - 1000 км/год.

"ACE ONE непомітно з'являються, знищують ціль і зникають, немов розчиняються в повітрі. Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти роєм таких безпілотників", - додав головний конструктор.

“ACE ONE використовується для захисту повітряного простору від безпілотників супротивника . Якщо, наприклад, на територію України залетить безпілотник розвідник, ACE ONE, який значно швидший і потужніший за усіма характеристиками, зближується з ним і знищує його. Також ACE ONE використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції та повернення на наземну станцію”, - зазначив ексголова Державного космічного агентства Володимир Усов.

