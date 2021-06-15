"Головний охоронець Медведчука" захистив дисертацію з такими ж підробками, як у Киви, – Bihus.info

Чорний також посилається на збірник матеріалів з конференції у МАУП, в якій насправді не брав участі.

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний, відомий як "головний охоронець Віктора Медведчука", захистив кандидатську дисертацію з державного управління з такими ж фальсифікаціями, як і його колега по фракції Ілля Кива. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Чорний захищався у МАУП на місяць раніше, ніж Кива, тобто у березні. Заступником голови Спеціалізованої вченої ради на захисті був Володимир Гурковський – науковий керівник Киви.

"У своїй дисертації на тему “Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України)” Віктор Чорний подав довідку про практичне впровадження від ГО “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко. Таку ж довідку із підробленим підписом до своєї кандидатської дисертації подавав і нардеп Ілля Кива. У Киви цю довідку потім “заднім числом” замінили, а в дисертації Віктора Чорного вона залишилася", - стверджують журналісти.

Сам Чорний у коментарі сказав, що "не знає такого, що в мене є якесь щось, що не відповідає законодавству України".

Чорний, як і Кива, посилається у роботі на сфальсифікований збірник матеріалів науково-практичної конференції, яка відбулася в МАУП у 2018 році. Чорний вказує себе учасником цієї конференції і посилається на те, що його матеріал начебто опублікований в офіційному збірнику на сторінках 149-151. Однак офіційний друкований збірник, який є в редакції Bihus.Info, містить лише 144 сторінки, і в ньому немає матеріалів Віктора Чорного.

Оксана Пархоменко-Куцевіл, яка була координаторкою тієї конференції і збирала матеріали для збірника, підтвердила Bihus.Info, що Віктора Чорного не було серед учасників тієї конференції. Чорний на це сказав, що координаторка щось наплутала.

"Очевидно, Віктор Чорний посилається на сфальсифікований збірник науково-практичної конференції, який після захисту Киви раптово був розміщений на сайті МАУП і “висів” там кілька днів. Згодом проректор МАУП Сергій Храпатий пояснив, що цей збірник є підробкою, яку в шахрайський спосіб опублікували на сайті вишу", - зазначили журналісти.

Ще один спільний момент в дисертаціях Віктора Чорного та Іллі Киви – автор файлів дисертацій. У метаданих обох дисертацій вказаний один і той самий автор - DOVGAL.

Віктор Чорний до приходу в Раду був директором ТОВ "Шторм" – приватної охоронної фірми, яка здійснює супровід Віктора Медведчука. Саме за це він став відомим як "головний охоронець" нардепа від ОПЗЖ. Чорний також відомий як творець конструкції, яка допомагала "кнопкодавити" під час голосувань у Раді.

Нагадаємо, що в дисертації Киви журналісти виявили фейки. Міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату від “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Киві ступеню кандидата наук.