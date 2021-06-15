У селі Боголюби неподалік Луцька близько 05:00 вівторка, 15 червня сталася смертельна аварія. Водій легківки ВАЗ в'їхав у трубу, внаслідок чого авто кілька разів перекинулося.

За інформацією поліції Волинської області, водій та один з пасажирів, уродженець Камінь-Каширського району, загинули на місці. Третього пасажира доправили до лікарні. Обставини аварії розслідують правоохоронці.

Попередньою причиною ДТП, за версією поліції, є перевищення швидкості.

"Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив ZAXID.NET прессекретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко, у ДТП загинули клірик Свято-Покровського храму, архідиякон Роман (Ярослав Тюканько) та студент Волинської духовної семінарії Назарій Мільковський.

Як повідомляли, сьогодні вранці на трасі Київ - Ковель було обмежено рух через смертельну ДТП з вантажівкою та легковиком.