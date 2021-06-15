Справу про пожежу в харківському будинку для літніх людей передали до суду

Під час пожежі загинуло 15 осіб.

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом пожежі в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб.

Власника домоволодіння, орендаря будинку та його дружину - директорку закладу та адміністратора, який координував роботу пансіонату і при цьому не був офіційно працевлаштований, обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, інформує пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2021 року оператор ДСНС отримав повідомлення про виникнення пожежі у двоповерховій будівлі, розташованій у Холодногірському районі по вул. Нижня Гиївська, 150-б.

Зазначений будинок використовувався для розміщення людей похилого віку (геріатричній пансіонат).

Причиною пожежі стало порушення вимог пожежної безпеки, як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що трагічна пожежа в закладі для літніх людей у Харкові має стати поштовхом до реформування всієї системи таких установ.