Близько двох сотень людей прийшли на акцію до дня народження активістки Катерини Гандзюк.
Захід проходить біля стін Міністерства внутрішніх справ. Речі охочих потрапити на акцію оглядає поліція, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
"17 червня Катя Гандзюк мала б святкувати День народження. Традиційно в цей день ми нагадуємо імена тих, хто замовив вбивство Каті, хто їх покривав, саботував розслідування, а також про те, що жоден із них не омине відповідальності", - йшлося в анонсі події.
Учасники запалили фаєри та скандують "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року, після трьох місяців лікування від хімічних опіків. Активістку облили кислотою біля її будинку в Херсоні.
6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.
У листопаді Мангеру майже удвічі зменшили заставну суму. Адвокати Мангера наполягали на зменшенні заставної суми у зв'язку з перекваліфікацією справи із замовлення вбивства на замовлення заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони просили знизити її з 2,5 млн гривень до 148 тисяч грн.
16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.
18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.
Мангер і Левін наразі залишаються у СІЗО.