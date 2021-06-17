Фото: Олександр Рудоманов

Близько двох сотень людей прийшли на акцію до дня народження активістки Катерини Гандзюк.

Захід проходить біля стін Міністерства внутрішніх справ. Речі охочих потрапити на акцію оглядає поліція, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

"17 червня Катя Гандзюк мала б святкувати День народження. Традиційно в цей день ми нагадуємо імена тих, хто замовив вбивство Каті, хто їх покривав, саботував розслідування, а також про те, що жоден із них не омине відповідальності", - йшлося в анонсі події.

Учасники запалили фаєри та скандують "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року, після трьох місяців лікування від хімічних опіків. Активістку облили кислотою біля її будинку в Херсоні.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.

У листопаді Мангеру майже удвічі зменшили заставну суму. Адвокати Мангера наполягали на зменшенні заставної суми у зв'язку з перекваліфікацією справи із замовлення вбивства на замовлення заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони просили знизити її з 2,5 млн гривень до 148 тисяч грн.

16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.

Мангер і Левін наразі залишаються у СІЗО.