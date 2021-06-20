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Палата представників Конгресу США розгляне законопроєкт проти російської клептократії

Закон дозволить виділяти кошти на протидію клептократії та об'єднувати для спільних дій посольства США, урядові та неурядові організації.

Палата представників Конгресу США розгляне законопроєкт проти російської клептократії
Фото: Wiki

Наступного тижня Палата представників Конгресу США розгляне законопроєкт спрямований проти російської клептократії під назвою “закон CROOK” (Countering Russian and Other Overseas Kleptocracy) – Протидія російській та іншим закордонним клептократіям.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на голову підкомітету з питань Європи, енергетики, навколишнього середовища та кібербезпеки, конгресмена-демократа від Массачусетсу Білла Кітінга.

Закон дозволить виділяти кошти на протидію клептократії та об'єднувати для спільних дій посольства США, урядові та неурядові організації.

"Міжнародна корупція і клептократія дуже негативно впливає на демократичні країни, а країни з клептократичною керівництвом, як правило, авторитарні. Крім того, нам потрібно з цим боротися і в США: тут діють підставні компанії, які мають цілий апарат фінансових компаній і та юристів. Тому адміністрація Байдена зробила боротьбу з міжнародною корупцією своїм пріоритетом. Президент випустив меморандум про це під час своєї поїздки до Європи, і попросив колег по “Великій сімці” і партнерів в Євросоюзі об'єднати з ним зусилля у цій боротьб", – заявив Кітінг.

Кітінг під час представлення проєкту заявив, що Росія та інші авторитарні держави використовують "стратегічну корупцію", як головний інструмент шкідливого впливу, ведучи при цьому власні країни до банкрутства.

Раніше пов'язаний сенатський законопроєкт підтримала міжнародна організація Transparency International.

"Ми вважаємо, що важливо розбудовувати здатність до швидкого розгортання американської підтримки анти-корупційних ініціатив в економіках, що розвиваються, які потерпають від підкупу з боку авторитарних урядів, у країнах-партнерах під час демократичних змін, та під час інших періодів, які пропонують історичні нагоди та мають значні наслідки", – йдеться у заяві органзіації.

Нагадаємо, конгресмени назвали Путіна диктатором у листі Байдену за нагоди зустрічі з президентом РФ. Конгресмени закликають президента ввести повний пакет санкцій щодо "Північного потоку-2" і надати Україні ПДЧ для НАТО.

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