На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
ГоловнаПолітика

В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні

У США зазначили, що підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні
Фото: wall.alphacoders.com

Білий дім вважає нісенітницею інформацію про призупинення Сполученими Штатами військової допомоги Україні на $100 мільйонів. Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Джен Псакі, оприлюдненій на офіційній сторінці Білого дому.

"Думка про те, що ми стримували допомогу Україні в галузі безпеки, є нісенітницею. Лише минулого тижня - напередодні саміту між Росією та США - ми надали пакет допомоги на суму 150 мільйонів доларів, включаючи летальну допомогу. Зараз ми надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні", - зазначила Псакі.

Також вона зазначила, що у США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

"Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - заявила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, напередодні американське видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Білий дім призупинив процес надання Україні пакету військової допомоги об’ємом $100 мільйонів, який мав включати летальну зброю та був розроблений у якості відповіді на накопичення російських військ вздовж українського кордону навесні. Рішення заморозити надання допомоги нібито було ухвалене після того, як Росія оголосила про відведення військ, розміщених поблизу українського кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також