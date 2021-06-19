В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні

У США зазначили, що підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Білий дім вважає нісенітницею інформацію про призупинення Сполученими Штатами військової допомоги Україні на $100 мільйонів. Про це йдеться у заяві прессекретарки Білого дому Джен Псакі, оприлюдненій на офіційній сторінці Білого дому.

"Думка про те, що ми стримували допомогу Україні в галузі безпеки, є нісенітницею. Лише минулого тижня - напередодні саміту між Росією та США - ми надали пакет допомоги на суму 150 мільйонів доларів, включаючи летальну допомогу. Зараз ми надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні", - зазначила Псакі.

Також вона зазначила, що у США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

"Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - заявила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, напередодні американське видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Білий дім призупинив процес надання Україні пакету військової допомоги об’ємом $100 мільйонів, який мав включати летальну зброю та був розроблений у якості відповіді на накопичення російських військ вздовж українського кордону навесні. Рішення заморозити надання допомоги нібито було ухвалене після того, як Росія оголосила про відведення військ, розміщених поблизу українського кордону.