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Київ подолав чергу до дитячих садочків, - Кличко

За останні роки в місті збудували чи реконструювали 33 садки, зазначив мер.

Київ подолав чергу до дитячих садочків, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Київ практично подолав чергу до дитячих садочків завдяки тому, що за останні роки збудували чи реконструювали 33 садки. Про це лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Ми можемо сказати, що Київ практично подолав чергу до дитячих садочків. І столиця продовжує розширювати мережу дошкільної освіти. Щороку ми будуємо нові та оновлюємо існуючі садки, збільшуємо кількість місць у них. Тільки минулого року в столиці збудували або повністю реконструювали чотири дитсадки. А за останніх кілька років - 33», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що запроваджена у 2017 році електронна система запису дітей до дитячих садочків ефективно працює.

«Ми повністю автоматизували процес отримання запрошення до обраного батьками закладу. Цього року 19 тисяч дітей за такими запрошеннями вже зараховані до дитячих садочків Києва. Ще 9 тисяч місць – вільні. На них розіслали запрошення та очікують відповіді від батьків. Міська влада також запровадила проект «Гроші ходять за дитиною», який дає  батькам можливість отримати компенсацію з міського бюджету за навчання дітей у приватних дитсадках. Минулого року таким правом скористалися понад 1,5 тисячі київських родин», - підсумував Кличко.

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