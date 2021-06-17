Журналісти проєкту "Схеми" зафіксували, що на Банкову непублічно приїжджав нардеп-олігарх Вадим Новинський.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Журналісти зауважують, що візит стався вже через тиждень після пресконференції президента Зеленського, на якій він анонсував законопроєкт, згідно з яким посадові особи повинні будуть публічно звітувати про зустрічі з олігархами.

Вадим Новинський – бізнес-партнер Ріната Ахметова, народний депутат, і посідає восьме місце серед найбагатших людей України за рейтингом Forbes. За останній рік він збільшив свої статки майже вдвічі – до 1,4 млрд доларів.

Як зазначають журналісти, раніше Новинський відкрито відвідував ОП – заходив через головний вхід. Але після анонсу Зеленського зробив це таємно. Він скористався таємним заїздом і автівкою з номерами прикриття.

І Офіс президента, і сам Новинський підтвердили факт візиту, відзначивши, що нардеп зустрічався з радником керівника ОП Михайлом Подоляком, а розмова стосувалася "духовних потреб суспільства" та "міжцерковного діалогу".