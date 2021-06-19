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Таран прокоментував фейки про замороження американської допомоги Україні

“ЗМІ” держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. 

Таран прокоментував фейки про замороження американської допомоги Україні
Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони України Андрій Таран прокоментував фейки щодо нібито замороження американської допомоги Україні.

“Не дивно, коли так звані “ЗМІ” держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ”, – сказав він.

Він нагадав, що з 2020-го року в умовах стримування збройної агресії Російської Федерації системно та послідовно Міністерство оборони України реалізовує другий етап оборонної реформи. Важливим елементом її успішного втілення має стати об’єднання національних та іноземних ресурсів задля залучення необхідних інвестицій у створення визначених спроможностей.

У цьому контексті, зауважив Андрій Таран, Міністерство оборони та Збройні Сили України тісно співпрацюють з міжнародними партнерами, в першу чергу, зі Сполученими Штатами Америки.

“Упродовж січня – березня 2021 року Міністерство оборони України у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінювання стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу. У результаті проведеної роботи, на початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США”, – заявив Андрій Таран.

Нагадаємо, Білий дім вважає нісенітницею інформацію про призупинення Сполученими Штатами військової допомоги Україні на $100 мільйонів.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі додала, що США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

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