Дорога з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде закрита до 20 серпня
Дорога з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде закрита до 20 серпня
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
Проєкт «Сайгак»: прощання з радянською спадщиною
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
В Пущі-Водиці пройшла акція проти ЖК посеред лісу: бетонний паркан пробили колодою
Білорусь закриє небо для українських літаків, – Лукашенко
Білорусь закриє небо для українських літаків, – Лукашенко
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
Ідеальний шторм: чому в світі дорожчає сировина і чого чекати українцям
Ідеальний шторм: чому в світі дорожчає сировина і чого чекати українцям
В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні
В Білому домі назвали нісенітницею призупинення військової допомоги Україні
В Ірані на виборах президента переміг Ібрагім Раїсі (оновлено)
В Ірані на виборах президента переміг Ібрагім Раїсі (оновлено)
ГоловнаСвіт

Мешканці Китаю отримали понад 1 мільярд доз вакцин проти ковіду

Загальна кількість отриманих доз подвоїлася з 500 мільйонів менше ніж за місяць.

Мешканці Китаю отримали понад 1 мільярд доз вакцин проти ковіду
Фото: ЕРА/UPG

Мешканці Китаю отримали понад 1 мільярд доз вакцин проти коронавірусу.

Про це пише apnews.com.

Національна комісія охорони здоров'я країни не повідомила, скільки саме людей було вакциновано.

Як і всюди, більшість вакцин в Китаї вводиться в двох дозах.

“Після повільного старту темп вакцинації в країні з населенням 1,4 мільярда осіб прискорився. Згідно з урядовими підрахунками, загальна кількість отриманих доз подвоїлася з 500 мільйонів менше ніж за місяць”, – йдеться у повідомленні.

Китай схвалив сім вітчизняних вакцин, зокрема дві з них – для дітей віком від трьох років.

Місцеві регулюючі органи наразі не схвалили іноземні вакцини, але невдовзі можуть “дати зелене світло" медпрепарату від Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, китайські дослідники заявили, що знайшли партію нових коронавірусів у кажанів, в тому числі той, який, можливо, є другим найближчим до генетичного вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє Covid-19.

У травні Wall Street Journal оприлюднив дані про розслідування американської розвідки, згідно з яким троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою з важкими симптомами інфекційного захворювання за кілька місяців до офіційного початку пандемії COVID-19.

Троє вірусологів, які потрапили в лікарню в листопаді 2019 року, працювали в лабораторії з вивчення коронавірусу та інших патогенів. Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

Урядова лабораторія в США вважає можливість витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані правдоподібною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також