В Україні за добу – 479 випадків ковіду, госпіталізували 544 людини

За суботу, 19 червня в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання на COVID-19, померло 24 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Серед хворих – 15 дітей та 6 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Також за минулу добу госпіталізували 544 осіб, одужало – 755.

За добу протестовано: методом ПЛР – 13 865 осіб, методом ІФА – 2 958 осіб і експрес-тестами – 8 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 229 523 особи, одужало – 2 151 463, летальних випадків – 52 016 і проведено ПЛР-тестувань – 10 670 072.

Нагадаємо, за п'ятницю, 18 червня в Україні виявили 852 випадки коронавірусу, 40 осіб померли.