Кількість госпіталізованих через отруєння у ресторанах Харкова зросла до 78 осіб

Шість хворих були доставлені цієї ночі у міську лікарню №3.

Кількість госпіталізованих з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів Харкова зросла до 78.

Про це повідомила Харківська міська рада.

“78 осіб надійшли до медичних установ після візиту у заклади “Якіторія” та “Мафія””, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, шість хворих були доставлені цієї ночі у міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання.

Нагадаємо, попередньо отруєння пов'язують з уживанням суші в мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія".

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що "там (у ресторанах, - ред.) всюди моторошна антисанітарія". Він наголосив, що в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

За фактом отруєння відкрито кримінальну справу через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.