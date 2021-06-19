Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кількість госпіталізованих через отруєння у ресторанах Харкова зросла до 78 осіб

Шість хворих були доставлені цієї ночі у міську лікарню №3.

Кількість госпіталізованих через отруєння у ресторанах Харкова зросла до 78 осіб
Фото: Харківська міськрада

Кількість госпіталізованих з підозрою на харчове отруєння до лікувальних закладів Харкова зросла до 78.

Про це повідомила Харківська міська рада.

“78 осіб надійшли до медичних установ після візиту у заклади “Якіторія” та “Мафія””, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, шість хворих були доставлені цієї ночі у міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання.

Нагадаємо, попередньо отруєння пов'язують з уживанням суші в мережі ресторанів "Якіторія" і "Мафія".

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко зазначив, що "там (у ресторанах, - ред.) всюди моторошна антисанітарія". Він наголосив, що в Держпродспоживслужбі "наполегливо рекомендують" обом ресторанам закритися до закінчення епідрозслідування.

За фактом отруєння відкрито кримінальну справу через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також