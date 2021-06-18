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В Україні виявили менш ніж тисячу випадків коронавірусу за добу

Госпіталізовано 585 осіб, 50 людей померли.

В Україні виявили менш ніж тисячу випадків коронавірусу за добу
Фото: EPA/UPG

У четвер, 17 червня, в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 32 дитини та 6 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 585 осіб, 50 людей померли внаслідок коронавірусної хвороби. Подолали ковід 2 312 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 207 випадків;
  • Вінницька область – 7 випадків;
  • Волинська область – 16 випадків;
  • Дніпропетровська область – 50 випадків;
  • Донецька область – 61 випадок;
  • Житомирська область – 27 випадків;
  • Закарпатська область – 9 випадків;
  • Запорізька область – 43 випадки;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 38 випадків;
  • Миколаївська область – 38 випадків;
  • Одеська область – 42 випадки;
  • Полтавська область – 30 випадків;
  • Рівненська область – 41 випадок;
  • Сумська область – 38 випадків;
  • Тернопільська область – 14 випадків;
  • Харківська область – 68 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 35 випадків;
  • Черкаська область – 46 випадків;
  • Чернівецька область – 28 випадків;
  • Чернігівська область – 22 випадки.

Від початку пандемії в Україні захворіло 2 228 192 людини, одужало - 2 147 972. Від наслідків COVID-19 померли 51 952

людини.

Нагадаємо, 16 червня Кабмін встановив на території України "зелену" зону і продовжив карантин до 31 серпня.

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