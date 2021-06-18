В Україні виявили менш ніж тисячу випадків коронавірусу за добу

У четвер, 17 червня, в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 32 дитини та 6 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 585 осіб, 50 людей померли внаслідок коронавірусної хвороби. Подолали ковід 2 312 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 207 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 50 випадків;

Донецька область – 61 випадок;

Житомирська область – 27 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 38 випадків;

Миколаївська область – 38 випадків;

Одеська область – 42 випадки;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 38 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 46 випадків;

Чернівецька область – 28 випадків;

Чернігівська область – 22 випадки.

Від початку пандемії в Україні захворіло 2 228 192 людини, одужало - 2 147 972. Від наслідків COVID-19 померли 51 952

людини.

Нагадаємо, 16 червня Кабмін встановив на території України "зелену" зону і продовжив карантин до 31 серпня.