В Україні виявили менш ніж тисячу випадків коронавірусу за добу

У четвер, 17 червня, в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 32 дитини та 6 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізовано 585 осіб, 50 людей померли внаслідок коронавірусної хвороби. Подолали ковід 2 312 українців.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 207 випадків;
- Вінницька область – 7 випадків;
- Волинська область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 50 випадків;
- Донецька область – 61 випадок;
- Житомирська область – 27 випадків;
- Закарпатська область – 9 випадків;
- Запорізька область – 43 випадки;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 38 випадків;
- Миколаївська область – 38 випадків;
- Одеська область – 42 випадки;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 38 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 68 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 46 випадків;
- Чернівецька область – 28 випадків;
- Чернігівська область – 22 випадки.
Від початку пандемії в Україні захворіло 2 228 192 людини, одужало - 2 147 972. Від наслідків COVID-19 померли 51 952
людини.
Нагадаємо, 16 червня Кабмін встановив на території України "зелену" зону і продовжив карантин до 31 серпня.