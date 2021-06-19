У Києві через спадання захворюваності на ковід згортають роботу додаткових лікарень

Рівень захворюваності на коронавіруc у Києві зменшується, роботу додаткових ковід-лікарень згортають.

Про це директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

Так, зараз у стаціонарі столичних лікарень із цим діагнозом перебувають 322 пацієнти.

“При тому, що в кінці березня - на початку квітня перебували на ліжках більш як 5 тисяч хворих, за добу було близько 850 виїздів лише на підозру COVID-19 і пневмонії… Це була безвідмовна госпіталізація, і ті цифри госпіталізації говорять самі за себе. Сьогодні на ранок перебувають 322 пацієнти”, – сказала Гінзбург.

Вона зазначила, що, зокрема, у 17-й лікарні, в дитячій лікарні №1, у пологовому будинку немає нині жодного пацієнта. “Навіть в Олександрівській лікарні на розгорнутих 650 ліжок – всього 102 пацієнти. 4-та лікарня, яка у нас виступала як шпиталь, 70 пацієнтів на ранок (цифри станом на 18.06.2021)”, – додала посадовець.

Тому у столиці згортають роботу додаткових COVID-лікарень, однак, як запевнила Гінзбург, у разі нової хвилі захворювання допомога буде швидко розгорнута знову.

“Все, що стосується централізованого киснепостачання, залишається в лікарнях. Це капітальні видатки, це потребувало проєкту, певних дій, і воно залишається. Що стосується забезпеченості препаратами. У нас є залишки медикаментів, витратних матеріалів, які були закуплені за кошти, виділені місцевим бюджетом. Тобто, вони мають певний запас… Це була значна підтримка для наших закладів”, – акцентувала Гінзбург.

Додамо, як інформує мер Києва Віталій Кличко за п’ятницю, 18 червня у столиці зареєстровано 202 нові випадки COVID-19, померли три людини. 25 хворих на COVID-19 госпіталізовані, ще 26 госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужав від коронавірусу 181 киянин.

Нагадаємо, за минулу добу в України виявили 852 випадки коронавірусу, 40 осіб померли.