Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
На газогоні в окупованому Луганську стався вибух
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
ГоловнаКультура

На Центральному автовокзалі Києва завершили реставрацію мозаїк

Реставрація мозаїк тривала близько пів року. 

Фото: hmarochos.kiev.ua

На Центральному автовокзалі Києва завершили реставрувати мозаїки Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

Про це пише Хмарочос.

15 червня відбувся останній етап – післяреставраційне миття мозаїк.

На акції Clean Day професіональні клінери та волонтери відчистили колони та панно другого та третього поверху від бруду й пилу.

Роботу приймав один з авторів мозаїк – художник Володимир Мельніченко, який 60 років тому створював їх разом зі своєю дружиною Адою Рибачук.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Стіни автовокзалу, спроєктованого архітектором Авраамом Мілецьким, прикрашають близько десяти мозаїчних панно. Також мозаїками прикрашено 44 колони.

Торік автовокзал на Деміївці продали на аукціоні приватній компанії, яка оголосила про наміри реконструювати будівлю. Фонду збереження культурної спадщини Рибачук і Мельніченка вдалося досягти компромісу з власником.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Реставрація мозаїк тривала близько пів року. Нею керували професійні реставратори, але брали участь переважно волонтери. Деякі фрагменти повністю перекладали.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також