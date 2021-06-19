Реставрація мозаїк тривала близько пів року.

Фото: hmarochos.kiev.ua

На Центральному автовокзалі Києва завершили реставрувати мозаїки Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

Про це пише Хмарочос.

15 червня відбувся останній етап – післяреставраційне миття мозаїк.

На акції Clean Day професіональні клінери та волонтери відчистили колони та панно другого та третього поверху від бруду й пилу.

Роботу приймав один з авторів мозаїк – художник Володимир Мельніченко, який 60 років тому створював їх разом зі своєю дружиною Адою Рибачук.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Стіни автовокзалу, спроєктованого архітектором Авраамом Мілецьким, прикрашають близько десяти мозаїчних панно. Також мозаїками прикрашено 44 колони.

Торік автовокзал на Деміївці продали на аукціоні приватній компанії, яка оголосила про наміри реконструювати будівлю. Фонду збереження культурної спадщини Рибачук і Мельніченка вдалося досягти компромісу з власником.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Реставрація мозаїк тривала близько пів року. Нею керували професійні реставратори, але брали участь переважно волонтери. Деякі фрагменти повністю перекладали.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua