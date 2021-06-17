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В Україні почнуть роботу два відомства з охорони культурної спадщини

Міністр культури заявив про завершення реформування у системі управління культурою.

В Україні почнуть роботу два відомства з охорони культурної спадщини
Фото: Макс Требухов

В Україні розпочнуть роботу Державна служба охорони культурної спадщини та Державна інспекція культурної спадщини.

Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв 16 червня, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Ці органи виконавчої влади відповідатимуть за реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.  Їх діяльність вагома, адже вони ще й здійснюють контроль у галузі, оперативно реагуючи на проблеми", - сказано в повідомленні. 

Планується, що Держслужба культурної спадщини буде опікуватися дозвільними та адміністративними послугами у сфері охорони спадщини, управляти культурними інституціями, такими як музейні комплекси, реалізовуватиме політику щодо повернення в Україну культурних цінностей.

Натомість Держінспекція здійснюватиме нагляд і контроль у сфері охорони культурної спадщини.

Як наголосив міністр культури Олександр Ткаченко, таке рішення уряду завершує реформування у системі управління культурою. Відтепер МКІП буде опікуватися стратегіями та політиками, а агентства та служби - оперативною діяльністю.

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