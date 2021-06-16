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Фільм Сергія Лозниці про похорон Сталіна потрапив у список найкращих стрічок року за версією The Guardian

До переліку потрапили 29 фільмів, які вийшли в період з 2019 року по перше півріччя 2021-го.

Фільм Сергія Лозниці про похорон Сталіна потрапив у список найкращих стрічок року за версією The Guardian
Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»). Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Фото: mk.ru

Фільм українського режисера Сергія Лозниці про похорон радянського диктатора Йосипа Сталіна потрапив до переліку найкращих стрічок року за версією The Guardian.

Список із 29 фільмів оприлюднено на сайті видання. Усі кінофільми вийшли в період з 2019 року по перше півріччя 2021-го.

У переліку, зокрема, стрічки Хлої Чжао "Земля кочівників", "Ліга справедливості" Зака Снайдера, "Білий тигр" Раміна Бахрані, "Дорогі товариші!" Андрія Кончаловського, "Куди ти йдеш, Аїдо?" Ясміли Жбанич, "Аферистка" Джонатана Блейксона.

Прем'єра фільму "Державний похорон" відбулася на 76-му Венеціанському кінофестивалі у вересні 2019 року. Стрічку показали також на фестивалі в Торонто і "Артдокфесті".

Лозниця змонтував двогодинний фільм з 35 годин архівних матеріалів, які зберігаються в Красногорському архіві кінофотодокументів.

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