Берковський заявив, що не бачить кризи в роботі Українського культурного фонду

Новопризначений виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський заявляє, що не бачить кризи в роботі фонду.

Певну дестабілізацію він пов’язує зі зміною керівництва установи, заявив керівник УКФ в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Не бачу кризи в УКФ. Хоч би що хтось казав. На мій погляд, сталася певна дестабілізація. Це пов'язано зі зміною керівника установи, зміною складу наглядової ради, й сама наглядова рада з об'єкта хоче перейти в статус суб'єкта. Це все наклалося й певним чином позначилося на роботі. Але я не бачу кризи в УКФ як в інституті. Люди працюють і виконують поставлені завдання", - сказав Берковський.

Він зазначив, що УКФ - молода структура, вона розвивається, і є певні етапи зростання, які можуть зумовити невеликі проблеми, але це цілком логічний процес розвитку установи.

"Якщо брати безпосередньо грантовий процес – то справді є про що поговорити. Насамперед це рішення наглядової ради, яка з об'єкта переходить у статус суб'єкта. Закон про УКФ виписаний так, що є можливість для обох варіантів. Звісно, для нашого культурного середовища вигідніше, щоб наглядова рада була об'єктом. Особливо для тих, хто набрав високі бали, пройшов певні етапи, а їх наглядова рада не взяла до розгляду", - додав виконавчий директор.

Берковський повідомив, що одним із перших кроків на новій посаді буде повернення роботи установи в нормальне русло й завершення всіх пертурбацій.

Крім того, Берковський має намір провести консультації з експертним корпусом, з органами влади, із суспільством, щоб у результаті виробити єдину лінію розвитку УКФ.

Він також наголосив, що не думає, що УКФ втратив довіру.

"Тут, швидше, йдеться про те, що в середовищі є певне нерозуміння того, що відбувається. Зараз завдання пояснити, що нічого не змінюється, що ми повертаємося до роботи в стабільному режимі, повертаємося до тих інституціональних досягнень, які відбулися в установі за попередні роки, й ліквідовуємо помилки, що могли виникнути", - заявив Берковський.

Серед головних завдань на 2021 рік він назвав напрацювання стратегії фонду на подальші роки; завершення нинішніх проєктів і вдале завершення конкурсної програми до святкування 30-ї річниці незалежності України.

"Також дуже важливим завданням є збереження колективу та збереження професіоналів. Тому УКФ - це насамперед люди, які тут щодня працюють", - наголосив виконавчий директор.

Як повідомляли, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив Берковського на посаду виконавчого директора УКФ з 14 червня.

Раніше в червні голова наглядової ради УКФ Лариса Мудрак склала повноваження.

Український культурний фонд працює з 2017 року, його діяльність регулюється окремим законом. Це державна установа, мета якої – надавати фінансову підтримку проєктам у сфері культури. Ця підтримка здійснюється на конкурсних засадах.