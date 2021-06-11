Владислава Берковського призначили виконавчим директором УКФ

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив Владислава Берковського на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

Про це Берковський сказав в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Нарешті закінчився процес спецперевірки. По-перше, я завершив свою роботу як держслужбовець і мені потрібно було передати установу, звільнитися з посади, це теж зайняло якийсь час. Моє звільнення повинно було пройти через узгодження з Київською міською державною адміністрацією. Потім узгодження в десяти установах і міністерствах. Все завершилося, мною підписаний контракт, виданий указ про моє призначення, і в понеділок, 14 червня я вступаю на нову посаду", - сказав Берковський.

Владислава Берковського обрали виконавчим директором Українського культурного фонду 27 квітня. За це рішення проголосували 6 з 8 членів Наглядової Ради УКФ.

Владислав Берковський - кандидат історичних наук, керівник Центрального державного кінофотофоноархіва України. Під час конкурсної промови робив акцент на важливості налагодження комунікації між дирекцією та наглядовою радою, між УКФ, виконавчою владою та суспільством.

Український культурний фонд працює з 2017 року, його діяльність регулюється окремим законом. Це державна установа, мета якої – надавати фінансову підтримку проєктам у сфері культури. Ця підтримка здійснюється на конкурсних засадах.