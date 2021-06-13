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"Золота Дзиґа-2021": найкращим фільмом визнано "Атлантиду" Валентина Васяновича

"Відкриттям року" стала Наталка Ворожбит, приз глядацьких симпатій - у стрічки "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

"Золота Дзиґа-2021": найкращим фільмом визнано "Атлантиду" Валентина Васяновича
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Найкращим фільмом V Національної кінопремії "Золота Дзиґа" Української кіноакадемії стала стрічка Валентина Васяновича "Атлантида".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Картину  "Атлантида / Atlantis", створену за підтримки Держкіно, також  визнано найкращою в п’яти категоріях: "Найкраща режисерська робота", імені Ю. Г. Іллєнка (Валентин Васянович), "Найкраща операторська робота" (Валентин Васянович), "Найкращий монтаж" (Валентин Васянович), "Найкраща робота художника-постановника" (Владлен Одуденко), "Найкращі візуальні ефекти" (Олексій Москаленко).

Режисер Роман Балаян отримав почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа.

Лауреатом нагороди "Відкриття року" стала режисерка стрічки "Погані дороги" Наталка Ворожбит, а її фільм  "Погані дороги/Bad Roads" визнано найкращим у чотирьох номінаціях: "Найкращий сценарій" (Наталка Ворожбит), "Найкраща чоловіча роль" (Юрій Кулініч), "Найкраща чоловіча роль другого плану" (Ігор Колтовський), "Найкраща жіноча роль другого плану" (Оксана Вороніна).

Найкращим документальним фільмом визнано стрічку Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин/The Earth Is Blue As an Orange".

Також   премію "Золота Дзиґа" отримали:

  • найкращий короткометражний ігровий фільм (премія ім. Ю. А. Мінзянова): "Бульмастиф" Анастасії Буковської;
  • найкращий короткометражний анімаційний фільм: "Історія України за 5 хвилин" режисера Сашка Даниленка;
  • найкраща жіноча роль: Марина Кошкіна (фільм "Забуті");
  • найкраща музика: Антон Байбаков (фільм "Черкаси");
  • найкраща пісня: "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters  та Софія Байбакова до анімаціного фільму "Віктор_Робот";
  • найкращий ігровий серіал:"Спіймати Кайдаша";
  • найкращий грим: Марія Петровська (фільм "Безславні кріпаки");
  • найкращий дизайн костюмів: Галина Отенко, Марія Керо (фільм "Толока")
  • найкращий звук: Ігор Барб, Борис Петер (фільм "В. Сильвестров").

Премію глядацьких симпатій отримав фільм "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Вперше на "Золотій Дзизі" відзначили фільм за доступність для людей з порушенням зору або слуху. Премією за найкращий доступний фільм від організації людей з інвалідністю "Fight for Right" нагородили стрічку "Забуті".

"Золота дзиґа" є українською національною кінопремією, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографу. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.

Торік приз за найкращий фільм отримала стрічка "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.

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