"Золотая Дзига"-2020: Лучший фильм года – "Мои мысли тихие" Антонио Лукича

Фильм стал лидером по количеству наград.

В Киеве состоялась онлайн-церемония вручения премии Украинской киноакадемии "Золотая Дзига".

Церемония состоялась онлайн из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Лидером по количеству наград стала комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" – она получила четыре статуэтки. У фильмов "Вулкан" Романа Бондарчука и "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева – по три награды.

Список победителей:

Лучший фильм: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича

Лучший режиссер: Нариман Алиев, "Домой"

Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"

Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, "Домой"

Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская, "Черный ворон"

Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Вулкан"

Лучший сценарий: "Мои мысли тихие"

Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан

Лучшая короткометражная анимация: "Любовь" Никиты Лыськова

Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" Ивана Орленко

Лучший монтаж: "Фокстер и Макс"

Лучший звук: "Вулкан"

Лучшая операторская работа: "Вулкан"

Лучший дизайн костюмов: "Захар Беркут"

Лучший грим: "Захар Беркут"

Лучшие визуальные эффекты: "Фокстер и Макс"

Лучшая музыка: Тимур Полянски и Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня"

Лучшая песня: “Мавка-Русалка” Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".

Приз зрительских симпатий получил фильм "Круты 1918". Открытием года назвали Антонио Лукича. Приз за вклад в кинематограф получила Ада Роговцева.