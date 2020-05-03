"Золотая Дзига"-2020: Лучший фильм года – "Мои мысли тихие" Антонио Лукича

В Киеве состоялась онлайн-церемония вручения премии Украинской киноакадемии "Золотая Дзига".
Церемония состоялась онлайн из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Лидером по количеству наград стала комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" – она получила четыре статуэтки. У фильмов "Вулкан" Романа Бондарчука и "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева – по три награды.
Список победителей:
- Лучший фильм: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича
- Лучший режиссер: Нариман Алиев, "Домой"
- Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"
- Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, "Домой"
- Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская, "Черный ворон"
- Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Вулкан"
- Лучший сценарий: "Мои мысли тихие"
- Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан
- Лучшая короткометражная анимация: "Любовь" Никиты Лыськова
- Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" Ивана Орленко
- Лучший монтаж: "Фокстер и Макс"
- Лучший звук: "Вулкан"
- Лучшая операторская работа: "Вулкан"
- Лучший дизайн костюмов: "Захар Беркут"
- Лучший грим: "Захар Беркут"
- Лучшие визуальные эффекты: "Фокстер и Макс"
- Лучшая музыка: Тимур Полянски и Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня"
- Лучшая песня: “Мавка-Русалка” Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".
Приз зрительских симпатий получил фильм "Круты 1918". Открытием года назвали Антонио Лукича. Приз за вклад в кинематограф получила Ада Роговцева.