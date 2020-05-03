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"Золотая Дзига"-2020: Лучший фильм года – "Мои мысли тихие" Антонио Лукича

Фильм стал лидером по количеству наград.

"Золотая Дзига"-2020: Лучший фильм года – "Мои мысли тихие" Антонио Лукича
Фото: Украинская киноакадемия

В Киеве состоялась онлайн-церемония вручения премии Украинской киноакадемии "Золотая Дзига".

Церемония состоялась онлайн из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Лидером по количеству наград стала комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" – она получила четыре статуэтки. У фильмов "Вулкан" Романа Бондарчука и "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева – по три награды.

Список победителей:

  • Лучший фильм: "Мои мысли тихие" Антонио Лукича
  • Лучший режиссер: Нариман Алиев, "Домой"
  • Лучшая актриса: Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"
  • Лучший актер: Ахтем Сеитаблаев, "Домой"
  • Лучшая женская роль второго плана: Наталья Сумская, "Черный ворон"
  • Лучшая мужская роль второго плана: Виктор Жданов, "Вулкан"
  • Лучший сценарий: "Мои мысли тихие"
  • Лучший документальный фильм: "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Нади Парфан
  • Лучшая короткометражная анимация: "Любовь" Никиты Лыськова
  • Лучший короткометражный игровой фильм: "В нашей синагоге" Ивана Орленко
  • Лучший монтаж: "Фокстер и Макс"
  • Лучший звук: "Вулкан"
  • Лучшая операторская работа: "Вулкан"
  • Лучший дизайн костюмов: "Захар Беркут"
  • Лучший грим: "Захар Беркут"
  • Лучшие визуальные эффекты: "Фокстер и Макс"
  • Лучшая музыка: Тимур Полянски и Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня"
  • Лучшая песня: “Мавка-Русалка” Dakh Daughters, "Гуцулка Ксеня".

Приз зрительских симпатий получил фильм "Круты 1918". Открытием года назвали Антонио Лукича. Приз за вклад в кинематограф получила Ада Роговцева.

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