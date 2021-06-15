Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків поповнився картиною 18 століття "Свята Варвара", яку подарував шведський вчений Торе Хальстрем.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Покровителька шахтарів, артилеристів і саперів свята Варвара посилює свою присутність у Києві. Адже у соборі Святого Володимира вже давно зберігаються мощі святої великомучениці. Тож візьмемо до уваги її силу, і сподіваємося, що картина знайде в Україні своїх численних поціновувачів", - сказав під час презентації в музеї міністр культури Олександр Ткаченко.

Він додав, що МКІП націлено повертати витвори мистецтва, що належать Україні.

Ознайомитись із картиною вже від завтра усі охочі зможуть у іспанській залі Музею Ханенків.

Подарувати картину Україні вирішив доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем.

Картину "Свята Варвара" професор Хальстрем придбав на аукціоні, проведеному авторитетним європейським Аукціонним домом "Буковскіс" у Стокгольмі 1994 року. Полотно датується 18 століттям та ймовірно належить пензлю іспанського художника. Подальші дослідження твору здійснюватимуть експертки з європейського живопису Музею Ханенків.