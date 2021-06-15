Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків поповнився картиною 18 століття "Свята Варвара", яку подарував шведський вчений Торе Хальстрем.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
"Покровителька шахтарів, артилеристів і саперів свята Варвара посилює свою присутність у Києві. Адже у соборі Святого Володимира вже давно зберігаються мощі святої великомучениці. Тож візьмемо до уваги її силу, і сподіваємося, що картина знайде в Україні своїх численних поціновувачів", - сказав під час презентації в музеї міністр культури Олександр Ткаченко.
Він додав, що МКІП націлено повертати витвори мистецтва, що належать Україні.
Ознайомитись із картиною вже від завтра усі охочі зможуть у іспанській залі Музею Ханенків.
Подарувати картину Україні вирішив доктор медицини і філософії, почесний професор Сальгренської медичної академії Гетеборзького університету Торе Хальстрем.
Картину "Свята Варвара" професор Хальстрем придбав на аукціоні, проведеному авторитетним європейським Аукціонним домом "Буковскіс" у Стокгольмі 1994 року. Полотно датується 18 століттям та ймовірно належить пензлю іспанського художника. Подальші дослідження твору здійснюватимуть експертки з європейського живопису Музею Ханенків.