Катерина Чуєва вийшла зі складу Наглядової ради УКФ

Вона була призначена за квотою Мінкультури.

Катерина Чуєва вийшла зі складу Наглядової ради Українського культурного фонду.

Про це вона повідомила у своєму пості у Facebook.

Зазначимо, Наглядова рада УКФ складається з 9 членів: двох обирає президент, двох – Міністерство культури та інформаційної політики, двоє призначаються від закладів культури, двоє – від громадських об’єднань і голови фонду (його призначають наказом міністра культури).

Катерина Чуєва, директорка Національного музею Богдана та Варвари Ханенків і президентка українського ICOM, була призначена у НР за квотою МКІП.

Ще один член НР за цією квотою - Олексій Кирющенко, російський актор театру і кіно, режисер серіалу «Слуга народу», працює над концепцією телеканалу «Дом».

Нагадаємо, раніше міністр культури Олександр Ткаченко закликав скласти повноваження членів НР від громадських об'єднань. При цьому міністр не дав оцінку учасникам НР від міністерства.