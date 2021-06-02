Пісня "Шум" гурту Go_A увійшла до Billboard 200

Пісня SHUM, з якою гурт GO_A брав участь в "Євробаченні-2021", стала першою піснею українською мовою, що потрапила до глобального чарту Billboard.

Через тиждень після гранд-фіналу конкурсу пісня українською мовою українського гурту вперше в історії дебютувала у щотижневому глобальному чарті Billboard 200 (за винятком США) - Billboard Global 200 excl US, який складає журнал Billboard.

Зараз українська пісня посідає 80-те місце, пише "Новое время".

Очолює чарт новий хіт K-pop гурту BTS - Butter.

Також пісня SHUM продовжує очолювати рейтинг 50 Viral чарту Spotify.

Нагадаємо, за результатами фіналу "Євробачення 2021" гурт GO_A посів п’яте місце, водночас згідно з глядацьким голосуванням - друге. Переможцем став італійський гурт Måneskin, який в глядацькому голосуванні посів перше місце, а за оцінками журі - четверте.