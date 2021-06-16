Вийшов англійський переклад антології «Мистецтво українських шістдесятників»

Нове видання 'The Art of Ukrainian Sixties' упорядковане дослідницями Ольгою Балашовою та Єлизаветою Герман, авторками оригінальної антології. Видання здійснено за підтримки Stedley Art Foundation.

«Мистецтво українських шістдесятників» - перше в історії українського мистецтвознавства дослідження культури України 1960-х років. У дослідженні йдеться про «неофіційну» творчість діячів культури та мистецтва України радянського періоду в різних художніх сферах (візуальне мистецтво, література, музика, кіно, архітектура).

Основою видання стали 15 історіографічних текстів про найбільш значимих художників-шістдесятників Києва, Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова. А також оремий огляд одеської школи, що виникла наприкінці 1960-х. Короткі монографії доповнюють тексти про “офіційно санкціоновані” мистецькі практики, такі як графіка, монументальне мистецтво та скульптура. Понад 400 досліджених візуальних робіт були надані українськими музеями, приватними колекціонерами та сім’ями художників.

Робота над дослідженням тривала понад п’ять років, і за цей час в упорядкуванні матеріалів взяли участь понад 26 експертів — мистецтвознавців, дослідників, колекціонерів, художників, їх рідних і близьких. Всі вони належать до різних поколінь, мають різні дослідницькі погляди і професійний досвід, що дає можливість побачити не тільки панораму мистецтва 1960-х років, але також і певний зріз сучасного українського мистецтвознавства.