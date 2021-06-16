Українська анімація "Кохання" отримала дві нагороди на фестивалі в Польщі

Стрічка отримала відзнаку "за стихійне висловлювання та ерудицію у показі соціально-політичних змін в Україні" та "за за виявлення еротизму в найнесподіваніших ситуаціях".

Короткометражний анімаційний фільм "Кохання" Микити Лиськова отримав дві нагороди на XV Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів ŻUBROFFKA у Польщі.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Зазначається, що стрічка отримала головний приз у секції ВІКНО НА СХІД/OKNO NA WSCHÓD "за трагікомічне, абсурдне поєднання ситуацій і характерів та захоплюючий діагноз посткомуністичному суспільству", а також відзнаку журі польських журналістів "за стихійне висловлювання та ерудицію у показі соціально-політичних змін в Україні. Та за виявлення еротизму в найнесподіваніших ситуаціях".

Фільм розповідає історію кохання за допомогою символів. Стрічка складається з епізодів, не пов'язаних між собою сюжетно і стилістично, які мають єдиний настрій та єдиний сенс. Фільм створений без слів, а дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки.

Автор та режисер стрічки – Микита Лиськов, музичне оформлення та звук – Антон Байбаков, продюсер – Андрій Границя. Фільм створений компанією "Т.Т.М." за 100% підтримки Держагентства з питань кіно.

Фото: usfa.gov.ua

Зазначимо, що XV Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів ŻUBROFFKA цього року вперше проходив у гібридному форматі. Фестиваль, який зазвичай відбувається у польському місті Білосток у грудні, був перенесений через пандемію ковіду і відбувся 9-13 червня 2021 року. До конкурсної програми із понад 3500 заявок з усього світу було відібрано 126 фільмів.

Нагадаємо, у 2019 році анімація "Кохання" отримала "Золотого голуба" на DOKLeipzig.