Украинская анимация "Любовь" получила "Золотого голубя" на DOKLeipzig

Короткометражный анимационный фильм "Любовь" Никиты Лыськова получил приз "Золотой голубь" кинофестиваля DOKLeipzig.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, картина победила в конкурсе "Следующие мастера", секции короткометражных документальных и анимационных фильмов.

"Любовь" также участвовала в конкурсе на фестивале анимационных фильмов в Анси, получила гран-при на кинофестивале в Турку (Финляндия), стала лучшей анимацией по версии украинских кинокритиков и была отмечена дипломом национального конкурса на "Молодости" в Киеве.

Напомним, фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" победил в конкурсе "Горизонты" на Венецианском кинофестивале.