Умерла французская певица Мари Лафоре

Ее хит использовался в советской заставке для прогноза погоды.

В швейцарском городе Женолье умерла знаменитая французская певица Мари Лафоре. Ей было 80 лет.

Как сообщило RFI, о смерти певицы 3 ноября сообщила ее дочь Лиза Азуэлос.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году во французском городе Сулак-сюр-Мер (департамент Жиронда). В 19 лет она заменила заболевшую сестру на конкурсе "Рождение звезды" и завоевала победу.

В 1960 году вместе с Аленом Делоном Мари Лафоре снялась в картине режиссера Рене Клемана "На ярком солнце". В 1961 году она сыграла главную роль в фильме "Златоокая девушка" по роману Оноре Бальзака.

Слава певицы пришла к Мари Лафоре в 1963 году вместе с ее первым хитом "Les vendanges de l’amour".

В странах бывшего Советского Союза Лафоре стала известна с конца 1960-х — начала 1970-х годов благодаря аудиопубликациям в журнале "Кругозор" и музыкальным радиопередачам Виктора Татарского. Даже те, кто никогда не слышал о Мари Лафоре, не могли не знать мелодию ее хита "Манчестер и Ливерпуль" (композитор Андре Попп), которая долгое время служила заставкой для прогноза погоды в программе "Время".

Она также исполняла такие известные хиты, как "Ivan, Boris et moi", посвященную Beatles песню "Il a neigé sur Yesterday", "Viens sur la montagne", "Marie douceur, Marie colère", "Viens, Viens" и "Que calor la vida".

В 1978 году Мари Лафоре перехала в Швейцарию, где открыла картинную галерею. В 2005 году после тридцатилетнего перерыва она вновь дала серию концертов на сцене парижского Театра Буфф. Это было ее последнее турне.