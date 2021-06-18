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«Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва вийшли на Takflix

Фільм доступний на території України з англійськими субтитрами.

«Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва вийшли на Takflix

В онлайн-кінотеатрі Takflix.com вийшла військова драма Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги». Сценарій стрічки написала Наталія Ворожбит

Стрічка розповідає про «кіборгів» – українських військових, які обороняли Донецький аеропорт з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Прототипами головних героїв стали справжні учасники російсько-української війни. Під час зйомок військові виступили в ролі консультантів.

Сценаристкою стрічки була Наталія Ворожбит, відома також сценаріями до фільмів «Погані дороги», «Дике поле» та серіалу «Спіймати Кайдаша» . Для створення «Кіборгів» вона їздила зоною АТО, збирала інформацію та спілкувалася з очевидцями. На основі цих польових досліджень Ворожбит також написала п’єсу «Погані дороги», яка згодом стала її режисерським дебютом у кіно. 

Серед виконавців головних ролей Віктор Жданов («Вулкан», «Спіймати Кайдаша») та В’ячеслав Довженко («Молитва за гетьмана Мазепу»).

«Кіборги» отримали 6 нагород «Золота дзиґа» 2018 року – за найкращий фільм, найкращого актора головної ролі (В’ячеслав Довженко), найкращого актора другого плану (Віктор Жданов), найкращого художника-постановника (Шевкет Сейдаметов), найкращий сценарій і найкращий грим (Ліліана Хома).

Ахтем Сеїтаблаєв – український режисер та актор кримсько-татарського походження. Зняв стрічки «Кіборги», «Захар Беркут», «Хайтарма». Виконав ролі у фільмах «Додому» Нарімана Алієва, «Мамай» Олеся Саніна. Лавреат премії ім. Василя Стуса.

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