У виборах беруть участь 21 партія і чотири блоки.

Фото: ЕРА/UPG

Вірменія у неділю, 20 червня голосує на достроковихпарламентських виборах.

Про це пише "Радіо Азатутюн”.

Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом і проходить набільш ніж 2 тис. виборчих дільниць у всій країні.

У виборах беруть участь 21 партія і чотири блоки.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян є кандидатом в прем'єр-міністри від партії “Громадянський договір”. Основним суперником правлячої партії вважається блок “Аястан” (“Вірменія”), який очолює колишній президент Вірменії Роберт Кочарян.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG Нікол Пашинян голосує на виборах

Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати якмінімум 5% голосів від тих виборців, що взяли участь в голосуванні, блокам –7%.

Згідно з інформацією поліції, у списках виборців – 2 мільйони 578 тисяч 678 громадян.

Голосування триватиме до 20:00.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, парламент Вірменії відповідно до Конституції був розпущений, оскільки двічі не обрав Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра.

25 квітня Пашинян заявив, що йде у відставку для проведення позачергових виборів, але продовжить виконувати обов'язки до позачергових виборів парламенту.