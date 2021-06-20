Вірменія у неділю, 20 червня голосує на достроковихпарламентських виборах.
Про це пише "Радіо Азатутюн”.
Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом і проходить набільш ніж 2 тис. виборчих дільниць у всій країні.
У виборах беруть участь 21 партія і чотири блоки.
Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян є кандидатом в прем'єр-міністри від партії “Громадянський договір”. Основним суперником правлячої партії вважається блок “Аястан” (“Вірменія”), який очолює колишній президент Вірменії Роберт Кочарян.
Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати якмінімум 5% голосів від тих виборців, що взяли участь в голосуванні, блокам –7%.
Згідно з інформацією поліції, у списках виборців – 2 мільйони 578 тисяч 678 громадян.
Голосування триватиме до 20:00.
Нагадаємо, парламент Вірменії відповідно до Конституції був розпущений, оскільки двічі не обрав Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра.
25 квітня Пашинян заявив, що йде у відставку для проведення позачергових виборів, але продовжить виконувати обов'язки до позачергових виборів парламенту.