У Києві затримали кримінального авторитета “Діда”, якого вже тричі видворяли з України

56-річному вірменину заборонили в'їзд до України до 2035 року.

У Києві затримали кримінального авторитета “Діда” – 56-річного громадянина Вірменії.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Його торік у липні видворили з України із забороною в’їзду на 15 років.

Неодноразово судимий чоловік має суттєві зв’язки з криміналітетом. Він відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині — там мав статус так званого “смотрящого”.

У лютому 2019 року суд прийняв рішення про його видворення за межі України. Однак через два місяці він повернувся в Україну – і його знову затримали. Вдруге його видворили у серпні 2019 року із забороною в’їзду на п‘ять років.

Змінивши ім‘я, “Дід” повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Через місяців правоохоронці викрили зловмисника.

Третє видворення “авторитета” відбулося у липні 2020-го. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року. “Однак і це не зупинило чоловіка від спроби вкотре прибути в державу для поширення свого злочинного впливу”, – йдеться у повідомленні.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та в місті Києві отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення “авторитета” в Україну через пункт пропуску Волинської митниці.

Учора, 18 червня, правоохоронці затримали “Діда” на підставі рішення суду. За його рішенням “авторитета” поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.

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