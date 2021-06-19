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Окупанти стріляли біля Новоселівки, Золотого та Луганського

За добу зафіксовано три порушення.

Окупанти стріляли біля Новоселівки, Золотого та Луганського
Фото: ukrinform.ua

Протягом п’ятниці, 18 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Новоселівка російські окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 07:00 суботи, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 червня військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації українських позицій біля населеного пункту Новотошківське.

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