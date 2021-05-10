Президент Вірменії призначив дострокові вибори до парламенту на 20 червня

Парламент країни був розпущений, оскільки двічі не обрав Пашиняна на пост прем'єра.

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів у країні 20 червня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Беручи за основу розпуск парламенту в силу права, призначити на 20 червня 2021 року позачергові парламентські вибори", - йдеться в указі президента, який набуває чинності з 11 травня.

Раніше парламент Вірменії відповідно до Конституції був розпущений, оскільки двічі не обрав Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра. Процес голосування був ініційований з метою розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, 25 квітня Пашинян заявив, що йде у відставку для проведення позачергових виборів, але продовжить виконувати обов'язки до позачергових виборів парламенту.