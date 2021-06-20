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У Флориді вантажівка в’їхала у гей-парад, загинув чоловік

Поліція встановлює, чи був наїзд навмисним.

У Флориді вантажівка в’їхала у гей-парад, загинув чоловік
Фото: edition.cnn.com

В американському штаті Флорида поблизу Маямі водій вантажівки наїхав на учасників гей-параду, у результаті наїзду загинув чоловік і ще один отримав травми.

Про це пише edition.cnn.com.

Детектив поліцейського відділку Форт-Лодердейла Алі Адамсон розповів, що обидвох чоловіків госпіталізували до медичного центру Бровард, де один з них згодом помер. Щодо другого прогнози оптимістичні.

Адамсон зазначив, що ФБР долучилося до розслідування, однак не прокоментував можливість, що наїзд є навмисним. "Ми вивчаємо усі варіанти. Нічого не виключено", – сказав Адамсон.

На відео з місця події видно, що поліція затримала чоловіка одразу після інциденту, але чи він причетний до наїзду невідомо.

Представник місцевої влади Вілтон-Менорс, де відбувся парад, повідомив, що найімовірніше наїзд був випадковим.

Наїзд стався одразу після початку параду, його проведення скасували. 

Нагадаємо, у США після наїзду електросамокату померла телевізійна актриса Ліза Бейнс. Водій транспортного засобу з місця ДТП втік, його розшукує поліція.

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