Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні

З 2015 по 2018 роки Михайло Бродський працював послом Ізраїлю у Казахстані, до цього - політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві.

Фото: breslevnews Михайло Бродський

Дипломата Михайла Бродського призначено послом Ізраїлю в Україні, відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Про це Михайло Бродський повідомив у Facebook.

“Сьогодні уряд Ізраїлю схвалив моє призначення на посаду Посла в Україні”, - написав дипломат.

Наразі посаду надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні обіймає ізраїльський дипломат Йоель Ліон.

Нагадаємо, кандидатуру Михайла Бродського погодили на посаду посла Ізраїля в Україні у листопаді минулого року.

Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.

Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.

У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.