США готові запроваджувати нові санкції проти "Північного потоку-2",- радник Байдена

Сполучені Штати намагатимуться уникати санкцій проти європейських союзників, які залучені до будівництва "Північного потоку-2", але продовжать застосування обмежень до російських організацій, які беруть участь у проєкті.

Про це в ефірі CNN заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

“Питання у тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників та друзів. Президент Байден сказав: «Я не готовий це робити, але я готовий кожні 90 днів запроваджувати санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2». Він це робив та продовжить робити”, - сказав Салліван.

Нагадаємо, що Україна закликала США застосувати санкції проти оператора Nord Stream AG, але Штати від цього відмовилися. Голова Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що виведення Вашингтоном з-під санкцій оператора Nord Stream 2 має “практичне значення”. Він нагадав, що будівництво газопроводу почалося в 2010 році, і на момент, коли нова адміністрація США набула повноважень, проєкт був завершений на 90%. Тобто, за словами Блінкена, враховуючи майже завершене будівництво проєкту, в Держдепартаменті США дійшли висновку, що санкції проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати трубопровід.

10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу.