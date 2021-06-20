США готують додаткові санкції для Росії через Навального

.Вони будуть запроваджені, щойно США зможуть "переконатися, що б’ють по правильних цілях".

Адміністрація президента США Джо Байдена готується запровадити додаткові санкції проти Росії через отруєння і ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це у інтерв’ю CNN заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми готуємо черговий пакет санкцій, який буде застосовано у цій справі", - заявив Салліван.

Він уточнив, що санкції будуть запроваджені, щойно США зможуть "переконатися, що б’ють по правильних цілях”.

"Коли ми це зробимо, ми введемо додаткові санкції за застосування хімічної зброї", - додав він.

Ця заява пролунала лише через кілька днів після зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

За її підсумками американський лідер заявив, що під час саміту чітко змалював Путіну “спустошливі та руйнівні” наслідки, які Росія матиме в разі смерті опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, що Путін на пресконференції заявив, що Навальний "сам хотів бути ув'язненим", бо порушував закон і не з'являвся до правоохоронців як умовно ув'язнений під час свого лікування в Німеччині після отруєння "Новачком".