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Євросоюз дозамовив у Moderna 150 млн доз вакцини від коронавірусу

Постачальник буде пристосовувати вакцину під нові штами.

Євросоюз дозамовив у Moderna 150 млн доз вакцини від коронавірусу
Фото: aa.com.tr

Європейська комісія домовилася про постачання додаткових 150 мільйонів доз вакцини від коронавірусу Moderna.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.

"Сьогодні ми замовили 150 мільйонів додаткових доз вакцини Moderna. Ми також забезпечили контракт на вакцини нового покоління. Це дасть нам необхідну гнучкість для закупівлі адаптованих вакцин від COVID-19, щоб захищати людей від нових штамів вірусу", - заявила фон дер Ляєн.

Постачання вакцини має розпочатися в третьому кварталі цього року та триватиме в 2022 році.

У листопаді 2020 року Єврокомісія замовила 160 млн доз вакцини, а лютому 2021 року - ще 150 млн доз з опцією на 150 млн у 2022 році.

За даними Reuters, саме цю можливість зараз вирішила використати Єврокомісія.

Препарат від коронавірусу компанії Moderna є мРНК-вакциною, що під час клінічних досліджень продемонстрував ефективність на рівні 90-95%.

Нагадаємо, що у травні Євросоюз підписав третій контракт фармацевтичними компаніями Pfizer і BioNTech на постачання вакцини від коронавірусу з кінця 2021 до 2023 року. Європа замовила 900 млн доз вакцини (в тому числі адаптованої під нові штами) з опцією на придбання ще 900 млн доз.

За двома попередніми контрактами Євросоюз замовив 600 млн доз вакцини на 2021 рік.

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