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США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів

Тип вакцин повідомлять пізніше.

США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
Фото: EPA/UPG

Білий дім у понеділок, 21 червня, оголосив про передачу іншим країнам 55 млн доз вакцини від ковіду. Це друга партії з тих 80 млн доз вакцини від коронавірусу, які президент США Джо Байден обіцяв передати до кінця червня.

Про це повідомляється на сайті адміністрації президента США.

Більшу частину партії - 41 млн доз - буде розподілено через програму COVAX:

  • 14 млн - для Латинської Америки та Карибського басейну: Бразилія, Аргентина, Колумбія, Перу, Еквадор, Парагвай, Болівія, Уругвай, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Гаїті та інші країни Карибського співтовариства (КАРІКОМ), Домініканська Республіка, Панама та Коста-Ріка.
  • 16 мільйонів для Азії: Індія, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шрі-Ланка, Афганістан, Мальдіви, Бутан, Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Лаос, Папуа-Нова Гвінея, Тайвань, Камбоджа та Тихоокеанські острови .
  • 10 мільйонів для Африки буде передано країнам, які будуть відібрані за координацією з Африканським Союзом.

Решту приблизно 14 млн доз вакцини буде передано окремим країнам: Колумбія, Аргентина, Гаїті та інші країни КАРІКОМ, Домініканська Республіка, Коста-Ріка, Панама, Афганістан, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, В’єтнам, Індонезія, Південна Африка, Нігерія, Кенія, Гана, Кабо-Верде, Єгипет, Йорданія, Ірак, Ємен, Туніс, Оман, Західний берег та Газа, Україна, Косово, Грузія, Молдова та Боснія.

Кількість вакцин та їх тип буде визначатися в процесі постачання залежно від логістичних, регуляторних та інших параметрів, що залежать від конкретної країни.

Нагадаємо, що перші 25 млн доз Сполучені Штати поділили на початку червня.

Крім обіцяних Байденом 80 млн доз, США окремо зобов'язалися купити ще 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн. Частину з них теж може отримати Україна.

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