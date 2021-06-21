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Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі

Це країни, що претендують на вступ до ЄС, а також члени Європейської асоціації вільної торгівлі. 

Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
Фото: people.onliner.by

Країни-кандидати на вступ до Євросоюзу і держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі долучилися до рішення ЄС про заборону на допуск у свій повітряний простір та в аеропорти літаків білоруських компаній.

Це Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, пише "Беларусский партизан" з посиланням на заяву офіційного представника глави дипломатії ЄС Петера Стано. Від асоціації вільної торгівлі до бокйкоту долучилися Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. 

Ці країни обіцяють забезпечити "відповідність своєї національної політики" рішенню Європейської Ради.

Нагадаємо, що з 5 червня білоруським авіакомпаніям заборонено літати над територією ЄС та здійснювати посадку в європейських аеропортах. Рішення пов'язане з примусовою посадкою рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair, яким детів ексредактор опозиційного Telegram-каналу Роман Протасевич. 

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