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В Ірані трапилося аварійне вимкнення єдиної АЕС

Від електропостачання вимкнули 57 організацій з високим рівнем споживання енергії. 

В Ірані трапилося аварійне вимкнення єдиної АЕС
Бушерська АЕС
Фото: Energybase.ru

Єдина в Ірані атомна електростанція Бушер раптово зазнала аварійного вимкнення. За попередніми даними, на відновлення роботи може піти три-чотири дні, пише Arab News.

Представник державної електроенергетичної компанії Gholamali Rakhshanimehr повідомив, що аварія може призвести до вимкнення електроенергіх. Для того, щоб запобігти порушень в постачанні електрики в Тегеран, від постачання відімкнули 57 урядових і неурядових організацій із високим рівнем споживання енергії, пише ISNA.

Це перший випадок вимкнення АЕС з моменту запуску в 2011 році. Бушерська атомна електростанція була запущена за підтримки Росії. Вона заправляється російським ураном і перебуває під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергеії ООН. 

Нагадаємо, що понад 1000 центрифуг для переробки урану були виведені з ладу внаслідок аварії на іранському заводі в місті Натанг, що трапилася 11 квітня цього року. Окрім того, було зруйновано наземну енергосистему. Через це процес збагачення урану в країні було паралізовано. Після аварії Іран заявив, що хоче збагачувати уран вже не на 20, а на 60%. Для порівняння, виготовлення ядерної зброї потребує збагачення на рівні 90%. 

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