На виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна

За його партію проголосуали 53,92% виборців. Блок колишнього президента Качаряна набрав 21,04%.

На дострокових парламентських виборах у Вірменії перемогла партія в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір". За цю політсилу віддали голоси 53,92% виборців, пише Aravot з посиланням на дані ЦВК.

Блок колишнього президнта Роберта Кочаряна набрав 21,04%. Блок "Честь маю" отримав 5,23%, а партія "Процвітаюча Віременія" - 3,96%. Для проходження у парламент партія на виборах має набрати щонайменше 5%, а блок - 7%.

Позачергові парламентські вибори у Вірменії пройшли 20 червня. Балотувалися 21 партія і чотири блоки.

Нагадаємо, 25 квітня Пашинян заявив, що йде у відставку для проведення позачергових виборів, але продовжить виконувати обов'язки до позачергових виборів парламенту.

Політична криза у Вірменії почалася після поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

У лютому 2021 року ситуація загострилась після того, як Генштаб збройних сил зажадав відставки уряду Пашиняна. Прем'єра звинуватили у невмінні приймати адекватні рішення у кризовій ситуації.

Пашинян у відповідь без схвалення президента звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна, звинувативши того у спробі військового перевороту.