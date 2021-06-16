В Офісі генпрокурора пояснили, чому Іран приховує імена обвинувачених у збитті літака МАУ

Іран запевняє, що шестеро з 10 обвинувачених перебувають під вартою.

Іран заявив про неможливість розкриття імен обвинувачених у збитті літака МАУ під Тегераном до ухвалення вироку суду. У справі обвинувачуються 10 осіб, із них шестеро перебувають під вартою.

Усі фігуранти справи є військовими, тому розголошення даних щодо них заборонено на національному рівні, розповів "Радіо Свобода" заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"Іранська сторона каже, що передала справу до суду. І голова їхньої делегації пан Мохсен Бахарванд запропонував українським прокурорам ознайомитися з матеріалами цієї справи в межах національного законодавства. Крім того, по кожному з 10 обвинувачуваних в Ірані осіб пообіцяли надати кваліфікацію злочину. І під ці дані ще витяги з законодавства щодо міри відповідальності. Сподіваємося на реалістичність пропозицій. Ми вже підготували відповідний лист до Ірану і хочу вкотре запевнити іранську сторону в дотриманні з нашого боку умов конфіденційності і готовності до співпраці", - заявив він.

Іранська сторона надала витяг, згідно з яким справа розслідується як неумисне вбивство.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака зі зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

У березні 2021 іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака МАУ.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що влада Ірану ігнорує запити України щодо надання інформації про розслідування катастрофи літака МАУ.