Ексголову "Украгролізингу" часів Януковича підозрюють у зловживаннях на 4,9 млн грн

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому голові правління Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" Миколі Шпаку та його спільнику через зловживання, що спричинили державні збитки на 4,9 млн гривень.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"15 червня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишньому голові правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг» та його спільнику, екскерівнику приватної компанії, про підозру у зловживаннях, наслідком яких стало завдання 4,9 млн грн шкоди державним інтересам. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК "Украгролізинг" незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ "НАК «Украгролізинг»".

Розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють із серпня 2019 року.

У серпні 2014-го суд заарештував колишнього нардепа від Блоку Литвина Василя Шпака. Під час перевірки встановлено, що в 2011-2012 роках між фермерським господарством та НАК "Украгролізинг", який очолював син екснардепа Микола Шпак, укладено договір про закупівлю техніки і обладнання на суму 110 млн грн, з яких лише 9 млн грн витрачено за цільовим призначенням. Як з'ясувалося, фермерське господарство належало дружині Василя Шпака, а кошти від незаконної оборудки перераховано на рахунки підконтрольних родині фіктивних підприємств.

Також було встановлено, що посадові особи сільськогосподарської компанії Шпаків здійснили безтоварні операції на суму понад 132 млн грн. Надалі обладнання, що не існувало, нібито передали підконтрольному підприємству у фінансовий лізинг. Під час перевірки останнього правоохоронці виявили, що сільськогосподарське обладнання загальною вартістю понад 68 млн грн відсутнє.

Крім того, внаслідок ревізії Держфінінспекцією "Украгролізингу" встановлено фінансові порушення на суму у 356 млн грн, за якими державна установа зазнала збитків на 197 млн грн.

Вирок Шпаку досі не винесли.

Нагадаємо, Василь Шпак у 2007-2012 роках був депутатом Ради від фракції Блоку Литвина і Народної партії.

Миколу Шпака звільнили з посади голови правління "Украгролізингу" у вересні 2013 року.