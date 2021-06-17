Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
ГоловнаПраво

Фігурантка справи про рекордний хабар в інтересах Злочевського пішла на угоду зі слідством і отримала умовний строк

Антикорупційним органам пропонували безпрецедентні 5 млн доларів.

Фігурантка справи про рекордний хабар в інтересах Злочевського пішла на угоду зі слідством і отримала умовний строк
Фото: nabu.gov.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 17 червня винесла вирок колишній керівниці одного з департаментів ДФС України Олені Мазуровій у справі про рекордний хабар в інтересах Миколи Злочевського.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

На підставі угоди про визнання винуватості від 15 червня суд призначив ексчиновниці покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Суд звільнив обвинувачену від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та визначив іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Колегія суддів також задовольнила клопотання захисника та скасувала запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до обвинуваченої.

Нагадаємо, що Мазурову було затримано 12 червня 2020 року разом з колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ілляшенком та одним із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрієм Кічею.

Їх піймали "на гарячому" після передачі 5 млн доларів, які призначалися керівникові САП. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку.

Мазурова визнала вину за ч. 4 ст. 369 КК України та домовилася про угоду зі слідством.

Пізніше, в липні 2020 року, підозру заочно отримав і сам Злочевський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також