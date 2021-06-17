Фігурантка справи про рекордний хабар в інтересах Злочевського пішла на угоду зі слідством і отримала умовний строк

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 17 червня винесла вирок колишній керівниці одного з департаментів ДФС України Олені Мазуровій у справі про рекордний хабар в інтересах Миколи Злочевського.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

На підставі угоди про визнання винуватості від 15 червня суд призначив ексчиновниці покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Суд звільнив обвинувачену від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та визначив іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Колегія суддів також задовольнила клопотання захисника та скасувала запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до обвинуваченої.

Нагадаємо, що Мазурову було затримано 12 червня 2020 року разом з колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ілляшенком та одним із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрієм Кічею.

Їх піймали "на гарячому" після передачі 5 млн доларів, які призначалися керівникові САП. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку.

Мазурова визнала вину за ч. 4 ст. 369 КК України та домовилася про угоду зі слідством.

Пізніше, в липні 2020 року, підозру заочно отримав і сам Злочевський.