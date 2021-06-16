Державна фіскальна служба припинила діяльність у Києві конвертаційного центру з річним обігом понад1 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба ДФС.

Правоохоронці встановили, що організована група осіб зареєструвала на ім’я підставних осіб низку суб’єктів господарювання у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

"В подальшому фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку. Податковий кредит підприємств транзитно-конвертаційної групи (ТКГ) формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств реального сектору економіки, які мають в обігу готівкові кошти, за відповідну плату в розмірі 3-8% від суми наданих послуг", - сказано в повідомленні.

Через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалась підміна номенклатури ТМЦ необхідної для "вигодонабувачів". Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектора економіки за виключенням 7-12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги.

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними “вигодонабувачами” були будівельні та сільськогосподарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн гривень. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021р.р. склав понад 1 млрд грн.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків. Під час одного з обшуків охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено 130 тисяч доларів США готівкою (в еквіваленті понад 3,5 млн гривень), печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Львові викрили конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд гривень.